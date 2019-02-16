Против зампредседателя Иркутского областного суда возбудили дело о получении взяток

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о получении взяток (ч. 4 ст. 290 УК) против зампредседателя Иркутского областного суда Николая Новокрещенова, сообщается на сайте ведомства.

Следствие считает, что в 2017 году в Иркутске Новокрещенов через посредника получил две взятки, их общая сумма составила 200 тысяч рублей.

СК сообщил, что зампредседателя облсуда получил взятки за то, что вынес решения об отмене постановлений нижестоящих судов и прекращении производств по делам по ч. 1 ст. 12.26 КоАП (невыполнение водителем требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на опьянение) и ч. 1 ст. 12.8 КоАП (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения). В ведомстве отметили, что водителей впоследствии освободили от административной ответственности.

Новокрещенову предъявили обвинение в получении взятки и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.