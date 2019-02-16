В корпусе петербургского университета ИТМО обрушились перекрытия
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В пресс-службе управления МЧС по Петербургу Интерфаксу сказали, что погибших в результате обрушения нет. Из здания эвакуирован 81 человек.
В здании петербургского университета ИТМО обрушились перекрытия, сообщает «Фонтанка».
В здании ИТМО на Ломоносова рухнула крыша https://t.co/55AFH8HJB8 pic.twitter.com/lU7cLixQC1— Фонтанка. Новости (@fontanka_news) February 16, 2019
По информации издания, из корпуса эвакуировали 60 человек. Информации о пострадавших в настоящее время нет.
«Предварительно зафиксировано обрушение перекрытий на пяти этажах, которое произошло во время ремонтных работ. Под завалами могут находиться до двадцати человек», — сказал источник Интерфакса.
На месте происшествия работают экстренные службы.