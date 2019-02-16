В корпусе петербургского университета ИТМО обрушились перекрытия

обновление В пресс-службе управления МЧС по Петербургу Интерфаксу сказали, что погибших в результате обрушения нет. Из здания эвакуирован 81 человек.

В здании петербургского университета ИТМО обрушились перекрытия, сообщает «Фонтанка».

В здании ИТМО на Ломоносова рухнула крыша https://t.co/55AFH8HJB8 pic.twitter.com/lU7cLixQC1 — Фонтанка. Новости (@fontanka_news) February 16, 2019

По информации издания, из корпуса эвакуировали 60 человек. Информации о пострадавших в настоящее время нет.

«Предварительно зафиксировано обрушение перекрытий на пяти этажах, которое произошло во время ремонтных работ. Под завалами могут находиться до двадцати человек», — сказал источник Интерфакса.

На месте происшествия работают экстренные службы.