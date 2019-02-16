Шведские исследователи назвали плохие погодные условия причиной гибели группы Дятлова

Шведские исследователи пришли к выводу, что причиной гибели группы Дятлова в 1959 году могли стать плохие погодные условия, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию газеты Aftonbladet.

Издание отмечает, что шведская экспедиция поехала на Северный Урал, чтобы понять причины гибели группы Дятлова. Они решили, что тургруппа могла погибнуть из-за плохих погодных условий, в частности, сильной бури.

По мнению шведского археолога Ричарда Хольмгрена, группа Дятлова могла покинуть палатку из-за страха, что ее сдует. «Я сам попадал в такие ветра на горе Арарат, это трудно представить, если сам такого не испытывал», — сказал он.

Шведские исследователи считают, что так как тела членов тургруппы нашли только спустя два с половиной месяца, их грудные клетки могли быть раздроблены снегом.

Напомним, Генеральная прокуратура России начала новое расследование гибели тургруппы в феврале. Ведомство планирует рассмотреть три версии смерти людей: лавина, «снежная доска» (лавина, которая зарождается при смерзании частиц поверхностного слоя снега) и ураган.

Группа Дятлова погибла в феврале 1959 года. Она собиралась пройти на лыжах 350 км и совершить восхождение на горы Отортен и Ойко-Чакур, но после начала похода не вышла на связь. Спустя некоторое время следователи обнаружили тела людей в нижнем белье возле разрезанной палатки. Детали произошедшего в настоящее время неизвестны.