СК возбудил дело после обрушения перекрытий в здании петербургского университета ИТМО

Следственный комитет (СК) возбудил дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ (ст. 216 УК) после обрушения перекрытий в здании университета ИТМО в Петербурге, об этом сообщается на сайте ведомства.

В СК отметили, что сведения о пострадавших в настоящее время уточняются.

Ректор ИТМО Владимир Васильев сообщил ТАСС, что людей под завалами нет, агентству подтвердили эту информацию в МЧС.

Обрушение в здании ИТМО произошло 16 февраля. Собеседник Интерфакса отмечал, что перекрытия обрушились на пяти этажах, оно произошло во время ремонтных работ. Сообщалось об эвакуации 81 человека из здания.