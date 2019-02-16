Заключенного в Тверской области приговорили к 3,5 годам колонии строго режима за призывы осужденных к терроризму

Выездная коллегия Московского окружного военного суда приговорила осужденного в Тверской области к 3,5 годам лишения свободы за призыв других заключенных к терроризму, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

Его признали виновным по статье о публичном оправдании терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК), он будет отбывать наказание в колонии строго режима. Также его приговорили к ограничению свободы сроком на год.

В результате расследования уголовного дела было установлено, что осужденный пытался сформировать группу из числа заключенных и провести их идеологическую обработку в интересах «Исламского государства» (организация признана в России террористической и запрещена). Имя заключенного и то, по какой статье он отбывал наказание ранее, не сообщается.