Власти Испании дали родственникам диктатора Франко 15 дней на выбор места его перезахоронения

Правительство Испании приняло решение о переносе тела диктатора Франсиско Франко, правившего страной с 1939 по 1975 год, из Долины Павших, его родственникам дали 15 дней на то, чтобы выбрать новое место захоронения. Об этом сообщает El Pais.

Если родственники диктатора не выберут новое место захоронения, то правительство назначит его самостоятельно. El Pais отмечает, что семья Франко выступает против перезахоронения останков и может обратиться в Верховный суд для того, чтобы оспорить решение властей Испании. В этом случае, уточняет издание, испанское правительство планирует провести эксгумацию до вынесения решения судом. Возможным местом перезахоронения останков диктатора является кладбище Эль Пардо, где похоронена его жена Кармен Поло.

El Pais сообщает, что родственники Франко ранее уже обращались в Верховный суд. Тогда он признал законным решение о перезахоронении останков диктатора.

Испанское правительство одобрило декрет, дающий законное обоснование для переноса и эксгумации останков Франсиско Франко из Долины Павших, в августе прошлого года. Глава испанского правительства Педро Санчес говорил о намерении превратить ее в центр памяти жертв гражданской войны в Испании.

Долина Павших – мемориальный комплекс рядом с Мадридом. Он был построен в 1940–50-e годы с использованием труда политических заключенных.