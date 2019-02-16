Участник «Левого сопротивления» сообщил об отстранении от работы из-за политической активности

Члена движения «Левое сопротивление» Кирилла Котова отстранили от работы на заправке «Роснефти» в Москве за участие в пикетах и из-за того, что он «распространял экстремистскую литературу». Об этом он рассказал «ОВД-Инфо».

Котов сообщил, что утром он пришел на смену, но ему сказали, что по списку сотрудников его нельзя допускать до работы. «Я очень удивился и все остальные тоже, — сказал Котов «ОВД-Инфо». — Начали звонить начальству, спрашивать не ошибка ли это. Выяснилось, что это из-за листовок, которые я в Пензенской области раздавал. Кроме того, указали на плакаты, с которыми я стоял весной прошлого года».

По словам активиста, сотрудникам службы безопасности стало известно о его политической активности, и после этого они распорядились не допускать его до работы. «ОВД-Инфо» отмечает, что в службе безопасности якобы указали на то, что листовки, которые распространял Котов, были «экстремистской литературой». Он предположил, что с сотрудниками службы безопасности могли связаться пензенские силовики.

Ранее Котов рассказал, что они пришли к его родителям, живущим в Пензенской области. Активист сказал, что силовики искали его там, хотя он давно переехал в Москву. На вопрос о причине поисков они ответили, что против Котова возбудили уголовное дело из-за листовок, которые он распространял в 2018 году.

Активист «Левого сопротивления» 10 марта прошлого года раздавал листовки, в которых содержался призыв бойкотировать президентские выборы. Сотрудники полиции после этого приходили к нему на работу и вызывали Котова в отдел. Впоследствии его признали виновным в незаконном распространении агитации и оштрафовали на тысячу рублей.