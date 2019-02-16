Во время протестов в Париже задержали 23 человек

В Париже задержали 23 участников протестов движения «Желтые жилеты», сообщает France Info со ссылкой на данные полиции.

По информации МВД, в акциях по всей стране участвует 41,5 тысяча человек, пять тысяч из которых – в Париже.

Радиостанция France Bleu сообщает, что в Ле-Мане протестующие разгромили офис депутата партии «Вперед, Республика!»(«La République en Marche!», LREM) Дамьена Пишеро. Радиостанция отмечает, что протестующие разбили окна и входную дверь. Также они разбили окна в здании городского суда.

Акции членов движения «Желтые жилеты» с середины ноября прошлого года проходят по всей Франции. Они выступают против повышения цен на бензин, экологического налога и «несправедливой политики правительства».

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп 4 декабря 2018 года объявил полугодовой мораторий на повышение налогов на топливо, тарифы на газ и электричество этой зимой в свою очередь также не вырастут. На 6 месяцев решили отложить введение новых методов технического контроля автомобилей.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 10 декабря прошлого года извинился перед гражданами и объявил о новых мерах: повышении минимальной зарплаты на 100 евро с 2019 года, отмене& налога на часы, отработанные сверх нормы, и отмене роста социальных отчислений для всех, кто зарабатывает менее 2000 евро в месяц, но протестующие продолжили демонстрации.