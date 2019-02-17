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«Золотого медведя» Берлиналя получила картина Надава Лапида «Синонимы»

Культура

 

Главный приз берлинского кинофестиваля «Золотой медведь» достался французско-немецко-израильской картине «Синонимы» режиссера Надава Лапида.

Фильм рассказывает историю о молодом израильтянине, который надеется во Франции сбежать от себя и своей национальности. 

«Серебряный медведь» и приз жюри получила лента французского режиссера Франсуа Озона «По божьей милости», который повествует о детях, пытающихся добиться справедливости, после того как над ними надругались католические священники.

«Серебряных медведей» получили также немка Ангела Шанелек (лучший режиссер) за фильм «Я была дома, но» про таинственное исчезновение 13-летного мальчика.

Лучшими актером и актрисой стали китаянка Юн Мэй и китаец Ван Цзинчунь за роли в фильме «Прощай, мой сын» о супружеской паре, переживающую потерю сына, а также китайскую политику, по которой одна семья может иметь только одного ребенка.

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Российские фильмы среди номинантов на главные призы отсутствовали, однако в рамках Берлинале зрители могли посмотреть ленту Александра Горчилина «Кислота» и фильм Александра Золотухина «Мальчик русский».

Берлинский кинофестиваль  проводится с 1951 года и считается одним из наиболее престижных мировых киносмотров. «Золотой медведь» — главный приз фестиваля — считается одной из самых престижных европейских кинопремий наряду с «Золотой пальмовой ветвью» в Каннах и главным призом Венецианского фестиваля.

Теги:
берлинале, nt
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