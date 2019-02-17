Глава Петербурга: причиной обрушения в ИТМО стала реконструкция здания

обновлено Вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов заявил, что причиной обрушения кровли и перекрытий в здании университета ИТМО стал перегруз конструкций. «Причина — нерассчитанное складирование строительных материалов и перегруз конструкций», — сказал Кириллов.

Обрушение в университете информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) в Петербурге, которое произошло накануне, связано с проведением ремонтных работ. Об этом заявил врио главы города Александр Беглов, передает РИА Новости.

«Одна версия может быть, это связанная с реконструкцией здания, других версий, каких-то экстремальных нет», — сказал он.

По словам министра по чрезвычайным ситуациям Евгения Зиничева, под завалами могут находиться люди, которые случайно там оказались.

Зиничев добавил, что пострадавших в результате обрушения нет. После того, как следователи завершат свою работу, спасатели займутся укреплением перекрытий и демонтажем нависающих конструкций, а также разбором завалов, уточнил министр.

Как пишет «Коммерсант», об опасности обрушения говорится в проекте реставрации здания, который был выполнен в мае 2018 года. В частности, перекрытия 1-го и 2-го этажей здания, отмечает газета, находятся в «аварийном состоянии»: их повреждения и деформации свидетельствуют «об исчерпании несущей способности и опасности обрушения».

Однако в проекте ремонта исключают опасность «внезапного разрушения» здания — его можно эксплуатировать «при мониторинге его технического состояния либо восстановлении или усилении конструкций».

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ (ст. 216 УК) после обрушения перекрытий в здании университета.

Обрушение в здании ИТМО произошло 16 февраля. Собеседник Интерфакса отмечал, что перекрытия обрушились на пяти этажах, оно произошло во время ремонтных работ. Сообщалось об эвакуации 81 человека из здания.