СК возбудил уголовное дело после гибели двух человек в драке на юго-востоке Москвы

Следственный комитет возбудил уголовное дело после драки между работниками автомойки на Волгоградском проспекте в Москве, в результате которой погибли два человека. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Один из участников драки умер до приезда скорой, второй — в больнице. Уголовное дело заведено по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть).

По версии следствия, причиной драки, которая произошла 17 февраля, стал бытовой конфликт между работниками автомойки.

ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что в драке участвовали 10 уроженцев Узбекистана. Столкновение произошло, потому что один из участников конфликта оскорбил брата другого, добавил собеседник агентства. По его данным, один человек пострадал.