Полицейские задержали руководителя вологодского отделения «За права человека» 

Руководитель вологодского отделения общественного движения «За права человека» Григорий Винтер был задержан полицией. Об этом «Новой газете» сообщили в организации.

Отмечается, что Винтер был снят с поезда «Москва-Череповец» тремя оперативниками местного УМВД и двумя сотрудниками транспортной полиции. Затем его доставили в помещение дежурной части при вокзале в Череповце.

«Полицейские объявили, что причина задержания – в том, что «вы состоите в организации, которая признана иностранным агентом. Есть сведения, что вы везете запрещенную литературу, входящую в список экстремистских материалов». Представиться и назвать себя полицейские категорически отказались», — пояснили в организации.

Кроме того, добавили в общественном движении, присутствовавшие во время осмотра личных вещей понятые из числа сотрудников ЧОПа, работающих на вокзале в Череповце, открыто угрожали правозащитнику физическим насилием.

«Осмотр личных вещей и составление протокола заняло более 2 часов. Вместо поисков «запрещенной литературы» полицейские переписали серийные номера ноутбука и фотоаппарата, списали данные кредитных карт, трясли белье и носки Винтера», — уточнили в организации.

Винтер попросил распечатать отдельный лист для внесения в протокол замечаний, но ему отказали, заявив, что «протокол составляется не для всяких там замечаний, расписывайся, где тебе сказано».

После окончания процедуры досмотра полицейские ушли из помещения, оставив правозащитника одного с вещами.

«Вернувшись через 20 минут, полицейский, который составлял протокол, спросил, что делает Винтер в помещении дежурной части и потребовал от него, чтобы он убирался вон. При этом двери помещения были закрыты на электронный замок», — отметили в организации.

Винтер написал заявления в Северо-западную транспортную прокуратуру и Следственный комитет из-за незаконное задержание, оскорбления и угрозы.

На этой неделе Минюст внес в реестр НКО, выполняющих функции «иностранных агентов», три организации правозащитника Льва Пономарева — движение «За права человека», фонд «В защиту прав заключенных» и региональную общественную организацию содействия соблюдению прав человека «Горячая линия».

Пономарев отмечал, что движение «За права Человека» существовало на президентские гранты и не получало иностранного финансирования, однако «Горячая линия» ранее получила грант от комитета ООН по пыткам.

Другой причиной, по мнению Пономарева, могло быть то, что одна из членов совета движения получила деньги по проекту, организованному Советом Европы, в рамках которого она обучала членов ОНК из российских регионов.

Общероссийское движение «За права человека» существует с 1997 года. При этом в конце прошлого года ему впервые за последние восемь лет отказали в президентском гранте и правозащитник Лев Пономарев даже допускал его закрытие. Он отмечал, что искать зарубежное финансирование движение отказывалось, чтобы не попасть под закон об «иностранных агентах».

До этого в 2014 году Минюст уже вносил движение в реестр «иноагентов» из-за финансирования со стороны иностранных фондов. Однако спустя год его исключили из списка, потому что оно «прекратило выполнять функции иностранного агента».