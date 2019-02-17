Reuters: Газпромбанк решил заморозить счета венесуэльской нефтяной компании PDVSA

Газпромбанк принял решение заморозить счета венесуэльской национальной нефтяной компании PDVSA, а также приостановил сделки с компанией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По данным агенства, такое решение было принято, чтобы снизить риск попадания под американские санкции.

Ранее Reuters со ссылкой на внутренние документы компании и источники сообщило, что PDVSA оповестила совместные предприятия о переводе выручки на счета в Газпромбанке. Агентство отмечало, что решение о переводе средств в российский банк было принято в связи с санкциями США, введенными против компании.

В свою очередь представитель Газпромбанка заявил, что «никакие новые счета не открывались и не планируются банком к открытию».

США ввели санкции против венесуэльской нефтегазовой компании 28 января. В связи с ними активы PDVSA на 7 млрд долларов оказались заблокированы. «Целью [санкций] является изменение поведения» властей Венесуэлы, заявил глава Минфина США.

Напомним, 23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Власти США признали его «переходным президентом», а позднее объявили о санкциях в отношении венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA. Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США. Россия выступает в поддержку его правительства.