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Российские лыжники выиграли золото и бронзу на этапе Кубка мира в Италии

Спорт

 

На этапе Кубка мира в итальянской Кони российский лыжник Александр Большунов выиграл мужскую гонку классикой с раздельным стартом на 15 км. 

Большунов прошел дистанцию за 34.48,4 секунды, выиграв у занявшего второе место фина Ииво Нисканена 43,7 секунды. Эта победа стала для 22-летнего Большунова третьей в сезоне на этапах Кубка мира и пятой в карьере.

Еще один россиянин Александр Бессмертных стал третим, отстав от победителя на 55,9 секунды. 

Россиянин Илья Порошкин занял пятое место (+1.07,7), Евгений Белов — шестое (+1.15,6), Сергей Устюгов — 11-е (+1.40,9), Денис Спицов — 15-е (1.53,7), Илья Семиков — 27-е (+2.34,6).

Ранее лыжница Наталья Непряева завоевала бронзу в гонке классическим стилем на этапе КМ в Италии.

Следующий этап Кубка мира пройдет с 9 по 10 марта в норвежском Осло. 19 февраля в австрийском Зефельде стартует чемпионат мира.

Теги:
лыжи, nt
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