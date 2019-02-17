Российские лыжники выиграли золото и бронзу на этапе Кубка мира в Италии

На этапе Кубка мира в итальянской Кони российский лыжник Александр Большунов выиграл мужскую гонку классикой с раздельным стартом на 15 км.

Большунов выиграл золото в классике на 15 км, у Бессмертных – бронза 🥇🥉🇷🇺



➡️ https://t.co/YTYuSSgEOf pic.twitter.com/GOgUbrpOae — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) February 17, 2019

Большунов прошел дистанцию за 34.48,4 секунды, выиграв у занявшего второе место фина Ииво Нисканена 43,7 секунды. Эта победа стала для 22-летнего Большунова третьей в сезоне на этапах Кубка мира и пятой в карьере.

Еще один россиянин Александр Бессмертных стал третим, отстав от победителя на 55,9 секунды.

Россиянин Илья Порошкин занял пятое место (+1.07,7), Евгений Белов — шестое (+1.15,6), Сергей Устюгов — 11-е (+1.40,9), Денис Спицов — 15-е (1.53,7), Илья Семиков — 27-е (+2.34,6).

Ранее лыжница Наталья Непряева завоевала бронзу в гонке классическим стилем на этапе КМ в Италии.

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Следующий этап Кубка мира пройдет с 9 по 10 марта в норвежском Осло. 19 февраля в австрийском Зефельде стартует чемпионат мира.