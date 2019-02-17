В посольстве США пообещали оказать консульскую поддержку арестованному основателю Baring Vostok Майклу Калви

Посольство США в Москве предоставит всю необходимую консульскую поддержку арестованному основателю инвестиционной компании Baring Vostok Майклу Калви. Об этом сообщает Интерфакс.

«Посольство США в Москве знает об этом деле, будет внимательно за ним следить и предоставит всю необходимую консульскую помощь», — сказала представитель ведомства.

В посольстве из соображений конфиденциальности отказались давать дополнительные комментарии.

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Накануне Басманный суд Москвы арестовал основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви по делу о хищении средств у банка «Восточный». В тот же день суд взял под стражу партнеров компании Филиппа Дельпаль и Вагана Абгаряна, директора по инвестициям Ивана Зюзина, советника главы правления Норвик Банка Алексея Кордичева и руководителя Первого коллекторского бюро Максима Владимирова.

Против них возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

По данным следствия, в феврале 2017 года Калви убедил акционера банка «Восточный» принять у ПКБ акции компании International Financial Technology Group в счет долга на 2,5 млрд рублей. Основатель фонда Baring Vostok, Делипаль, Абгарян и ряд неустановленных лиц якобы предоставили ложный отчет, в котором рыночная цена акций была завышена и составляла 3 млрд рублей.

Показания на сотрудников Baring Vostok дал акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов. Калви отрицает вину в хищении денег и считает обвинения «неправдой». Настоящей причиной ареста, по его словам, является крупный корпоративный конфликт вокруг банка «Восточный». Baring Vostok подал иск в лондонский арбитражный суд против Юсупова и совладельца банка Артема Аветисяна из-за заключения банком нескольких сомнительных сделок.

В защиту Калви выступили глава Сбербанка Герман Греф, политики Борис Титов и Анатолий Чубайс.