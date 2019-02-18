Суд во Владивостоке арестовал на два месяца зампреда Сибирского отделения РАН по делу о растрате

Фрунзенский районный суд Владивостока арестовал на два месяца заместителя председателя Сибирского отделения Российской академии наук (РАН) Ивана Благодыря, сообщает Primamedia.

Как отмечает агентство, ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 УК («Присвоение или растрата») с применением ч. 4 ст. 33 УК («Виды соучастников преступления»), предполагающей подстрекательство другого лица к совершению преступления.

По данным Primamedia, обвинения связаны с событиями, касающимися работы Благодыря в «Дальневосточной энергетической компании» («ДЭК»). Агентство сообщает, что в 2009 году он совмещал должность гендиректора «РАО ЭС Востока» и гендиректора «ДЭК», где его на посту сменил Виктор Милуш.

Милушу предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата, совершенные организованной группой). В декабре прошлого года ему продлили арест до 28 февраля 2019 года.

Напомним, Благодыря задержали 14 февраля в Новосибирске. На следующий день Primamedia сообщало, что его конвоировали во Владивосток.

До начала работы в РАН Благодырь в 2012-2013 годах занимал пост заместителя министра по развитию Дальнего Востока, а после исполнял обязанности министра инвестиций и внешних связей Сахалинской области. Его отстранили от этой должности в 2015 году после отставки бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина.