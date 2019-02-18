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PDVSA опровергла информацию о заморозке счетов компании в Газпромбанке

Общество

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Венесуэльская государственная нефтегазовая компания PDVSA заявила, что информация о заморозке ее счетов в российском Газпромбанке не соответствует действительности, об этом сообщается в твиттере компании. 

«PDVSA опровергает информацию, которая может ввести в заблуждение венесуэльский народ», — говорится в сообщении. 

Накануне агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Газпромбанк решил заморозить счета венесуэльской компании, а также приостановил сделки с ней. По данным агентства, такое решение было принято, чтобы снизить риск попадания под американские санкции.

До этого Reuters со ссылкой на внутренние документы и источники утверждало, что PDVSA оповестила совместные предприятия о переводе выручки на счета в Газпромбанке. В банке говорили, что новые счета венесуэльской компании не открывали. 

США ввели санкции против венесуэльской нефтегазовой компании 28 января. В связи с ними активы PDVSA на 7 млрд долларов оказались заблокированы. 

Напомним, 23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо amp; объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Власти США признали его «переходным президентом», в ответ действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США. Россия выступила в поддержку его правительства.

Теги:
венесуэла, нефть, банк, em
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