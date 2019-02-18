РБК рассказал о новой системе оценки ключевых показателей деятельности чиновников

В Кремле разработали новую систему KPI (ключевых показателей деятельности) для внутриполитического блока администрации президента и вице-губернаторов по внутренней политике, сообщает РБК со ссылкой на источники.

О ней объявили на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике, который проходил в Московской области с 14 по 16 февраля, рассказали РБК два участника мероприятия. Об этом сообщил участникам курирующий внутреннюю политику первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, уточнил один из источников издания.

РБК уточняет, что KPI по уровню доверия власти — президенту и руководителям регионов, ввели после ноябрьского заседания президиума Госсовета по нацпроектам для губернаторов, а теперь этот показатель вводят для их замов по внутренней политике, сказали два участника семинара. Также появится KPI по выборам, добавили источники РБК.

«Ключевые показатели эффективности для вице-губернаторов по внутренней политике и для внутриполитического блока Кремля совпадают, создана общая система KPI», — рассказал изданию один из участников семинара.

РБК отмечает, что о введении системы KPI для эффективного выполнения задач во внутриполитическом блоке Кремля ранее ему сообщали источники, близкие к администрации президента.

Один из участников семинара для вице-губернаторов рассказал изданию, что общий KPI по доверию будет строиться на шести критериях, при этом замгубернаторов по внутренней политике будут засчитывать два показателя, а именно, доверие президента и индекс поддержки губернатора населением в конкретном регионе.

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На семинаре, по информации РБК, обсуждали достижениеKPI по доверию в разных условиях. «Например, если речь идет о расселении ветхого жилья, то для внутриполитического блока важно не количество расселенных квадратных метров, а число людей, которым предоставили новое жилье. Чем больше людей переселили, тем выше уровень доверия», — уточнил один из участников мероприятия РБК.

Как рассказали изданию два участника семинара, предполагается, что KPI по выборам, будет также включать ряд показателей: результат кандидата от власти или партии власти по итогам кампании, легитимность выборов, уровень явки.

Один из собеседников РБК объяснил, что, например, на губернаторских выборах, задачей является победа кандидата от власти в первом туре, а явка не должна быть низкой. Также РБК подчеркнули, что нет задачи «нагонять цифры». Два собеседника добавили, что при расчете KPI будут учитывать специфику того или иного региона.

Источник РБК также рассказал, что участники семинара обсуждали то, как не допускать изменения социальных протестов в сторону политических. «Нужно вовремя реагировать и решать социальные проблемы, пока они не вышли из-под контроля. Моделировалось поведение внутриполитического блока в конкретных ситуациях — например, какие шаги следует предпринять в случае чрезвычайной ситуации», — объяснил собеседник издания.