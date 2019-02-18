В аэропорту Амстердама задержали корреспондента «Новой» и сотрудницу ПЦ «Мемориал»

В аэропорту Амстердама полиция задержала корреспондента «Новой газеты» Елену Милашину, а также сотрудницу правозащитного центра «Мемориал» Милану Бахаеву.

Милашина и Бахаева прилетели в Амстердам на встречу с правозащитниками, исследующими проблему сирийских беженцев.

Полицейские, осуществившие задержание, отказались представиться, мотивировав свой отказ тем, что «здесь не Россия, и никто не обязан представляться». Конкретных претензий к Милашиной и Бахаевой не предьявляют. Ныне обе они находятся в отделении полиции при аэропорте Амстердама. У Милашиной без объяснений мотивов изъят телефон.

«Новая» связывается с послом Голландии в России, чтобы выяснить детали инцидента и конкретные претензии правоохранителей к нашим коллегам.