В ряде корпусов петербургского университета ИТМО отменили занятия после обрушения в одном из зданий

Петербургский университет ИТМО отменил занятия в нескольких корпусах после обрушения перекрытий и кровли в одном из изданий, которое произошло 16 февраля. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу вуза.

В ИТМО решили 18 и 19 февраля отменить занятия в корпусах № 1, 3 и 4, а также во втором корпусе, где произошло обрушение. В вузе обратились в Госстройнадзор с просьбой провести экспертизы в этих четырех корпусах.

В пресс-службе вуза отметили, что их целью является определение того, может ли идти учебный процесс в зданиях. ИТМО попросил завершить экспертизы ко вторнику, 19 февраля.

Обрушение в здании ИТМО произошло 16 февраля. Собеседник Интерфакса отмечал, что перекрытия обрушились на пяти этажах, оно произошло во время ремонтных работ. Сообщалось об эвакуации из здания более 80 человек.

Следственный комитет возбудил дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ (ст. 216 УК) после обрушения перекрытий и кровли в здании университета. Врио главы города Александр Беглов говорил, что оно произошло из-за ремонтных работ, вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов утверждал, что причиной обрушения стал перегруз конструкций.