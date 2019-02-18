В центре Донецка произошло три взрыва

В центре Донецка прогремели три взрыва, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД. Пострадавших нет, утверждает источник ТАСС в руководстве самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Первый «хлопок» от самодельного безоболочного взрывного устройства, обернутого в медную фольгу, произошел в 8:50 мск, второй — около 9:00 мск, уточняет ТАСС. Два взрыва произошли около дома 7 на бульваре Пушкина, где располагается офис администрации главы ДНР, а также гостиница PARK INN, где живут представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Территория вокруг дома оцеплена, на месте была обнаружена воронка, там также работают местные силовики, сообщает корреспондент «Донецкого агентства новостей». Третье взрывное устройство, по данным ТАСС, упало рядом на пустыре. Как уточняет блогер WarGonzo, взрыв произошел в районе местного Вольво-центра.

Представитель силовых структур самопровозглашенной республики заявил РИА Новости, что это была атака беспилотников украинских военных. «Украинские беспилотники сбросили на центр Донецка три маломощных безоболочных снаряда», — сказал представитель силовых структур. Украинская сторона пока что не комментировала инцидент.

Напомним, 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» погиб глава ДНР Александр Захарченко. По данным донецких властей, в ночь перед инцидентом в заведение было заложено безоболочное взрывное устройство, которое привели в действие дистанционно. Задержанный в рамках дела мужчина признался в подготовке взрыва в составе смешанной группы диверсантов. В сентябре взрыв в Донецке также проишел на съезде местной компартии, пострадали три человека.