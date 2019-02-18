Задержанных в аэропорту Амстердама спецкора «Новой» и сотрудницу «Мемориала» отпустили

Задержанных ранее в аэропорту Амстердама спецкора «Новой» Елену Милашину и сотрудницу «Мемориала» Милану Бахаеву отпустили после полуторачасовой беседы в пограничной полиции. Причину задержания спецкору «Новой» Милашиной не назвали, вопросов о цели пребывания в страну не задавали.

События в понедельник утром развивались так. Спецкор «Новой», пройдя по прилету погранконтроль в аэропорту Амстердама, ожидала спутницу — сотрудницу «Мемориала» Милану Бахаеву. К Бахаевой у пограничников возникли вопросы. Тогда и Милашину попросили показать ее обратный билет. Электронный билет был у Милашиной в телефоне, о чем спецкор «Новой» сообщила полицейским. Тогда полицейские забрали телефон журналиста, лишив ее возможности связаться с коллегами. Затем обеих спутниц задержали и отвели в отдельное помещение для разговора.

После Милашина рассказала, что телефон ей вернули заблокированным (Такое случается, когда многократно вводится неверный пароль для разблокировки экрана — Ред.). Никаких вопросов о целях визита ей за все время пребывания в отделе не задали.

Из задержавших ее и спутницу из «Мемориала» полицейских представился только их руководитель, подошедший позже, когда о задержании спецкора стало широко известно. Спецкора Милашину и правозащитницу Бахаеву отпустили. Никаких протоколов об изъятии техники не составлялось.

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«Задержания журналистов не было. То, что имело место быть, — это выяснение деталей, связанных с поездкой (цель поездки, дата и время обратного билета и т. д.). Когда у путешествующего не получается ответить на вопросы сразу у пограничной стойки, его просят пройти в отдельное помещение», — заявил впоследствии пресс-секретарь пограничной полиции Стивен Комба.

Милашина и Бахаева прилетели в Амстердам на встречу с правозащитниками, исследующими проблему сирийских беженцев.

Редакция «Новой газеты» благодарит коллег и посольство Нидерландов в России за помощь и своевременную реакцию.