Baring Vostok назначил новых руководителей фонда после ареста Майкла Калви

В инвестиционном фонде Baring Vostok назначили исполняющих обязанности главы организации — ими стали старший партнер фонда Елена Ивашенцева и его сооснователь Алексей Калинин, передает РБК со ссылкой на сообщение компании.

В Baring Vostok сообщили, что обязанности основателя фонда Майкла Калви, его партнеров Вагана Абгаряна и Филиппа Дельпаля, а также директора по инвестициям Ивана Зюзина временно приостановлены.

Назначенные и. о. главы фонда подчеркнули, что компания действовала в соответствии с законом и что выдвинутые против сотрудников обвинения безосновательны.

Калви арестовали в Москве 16 февраля по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Под стражу были взяты Дельпаль, Абгарян, Зюзин, а также гендиректор «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров и советник главы правления Норвик Банка Алексей Кордичев.

По данным следствия, в феврале 2017 года Калви убедил акционера банка «Восточный» принять у ПКБ акции компании International Financial Technology Group в счет долга на 2,5 млрд рублей. Калви, Дельпаль, Абгарян и ряд неустановленных лиц якобы предоставили ложный отчет, в котором рыночная цена акций была завышена и составляла 3 млрд рублей. Показания на сотрудников Baring Vostok дал акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов.

Калви отрицает свою вину в хищении денег и считает обвинения «неправдой». Настоящей причиной ареста он называет крупный корпоративный конфликт вокруг банка «Восточный». Baring Vostok подал иск в лондонский арбитражный суд против Юсупова и совладельца банка Артема Аветисяна. В защиту Калви выступили глава Сбербанка Герман Греф, политики Борис Титов и Анатолий Чубайс.