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В Красноярске задержали одного из владельцев дома, где произошел взрыв газа

Общество

 

Управление Следственного комитета по Красноярскому краю задержало одного из владельцев дома на Кандагарской улице, где 14 февраля из-за взрыва газового баллона погибли два человека, говорится в сообщении ведомства. 

Его подозревают в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК): в июле 2013 года он приобрел треть доли в праве собственности на земельном участке под индивидуальное жилое строительство и построил там 30-квартирный дом без разрешения на строительство. Хотя в 2016 году суд обязал его снести здание, он не сделал этого, а также в июне 2017 года задним числом продал одну из комнат дома за 890 тыс. рублей.

Напомним, частичное обрушение жилого дома из-за взрыва бытового газа в Красноярске произошло 14 февраля в 21:10 по местному времени (17:10 мск). В результате инцидента погибли двое человек. Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК). 

Теги:
задержания, взрыв газа, красноярский край, красноярск, va
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