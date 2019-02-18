В Госдуме пообещали изъять школьный учебник по истории Крыма после обращения крымских татар

В Государственной думе пообещали изъять из школьных и публичных библиотек учебник по истории Крыма для учеников десятых классов под редакцией С. В. Юрченко, выпущенный издательством «Просвещение». Об этом РИА Новости сообщил депутат Руслан Бальбек.

По его словам, учебник направят на культурологическую и лингвистическую экспертизу.

С просьбой изъять учебник ранее к главе Крыма Сергею Аксенову обратился Совет крымских татар. В обращении утверждается, что крымские татары представлены в учебнике как коллаборанты, пособники немецких оккупантов, враги советской власти и мусульмане, ненавидящие русских.

Просьба изъять учебник, по мнению Совета, связана с необходимостью «предотвратить провокации, пропаганду ксенофобии, оправдание факта депортации народов Российской Федерации и, как следствие, разрушение межнационального согласия в Крыму».

По версии авторов учебника, около 20 тысяч крымских татар служили немецким оккупантам во время Великой Отечественной войны, еще 14 тысяч человек участвовали в борьбе с партизанами. В Совете подчеркнули, что авторы умолчали о ряде других исторических фактов о вкладе крымских татар в победу в войне.

В годы Великой Отечественной войны насильственной депортации из Крыма подверглись представители около 20 национальностей, с полуострова выселили более 183 тысяч крымских татар. Около 30 тысяч из них умерли от голода и холода в первый год после выселения. В апреле 2014 года после присоединения Крыма к России президент Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымскотатарского и других репрессированных народов.