Глава Башкирии извинился перед активистом, которого мэр Сибая назвал «козлом» и «экскрементом»

Временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров извинился перед активистом, которого мэр города Сибай Рустем Афзалов назвал «козлом» и «непонятным экскрементом». Об этом сообщается на сайте правительства Башкирии.

«Оскорблять человека нельзя. Но если ты надел мандат государственного служащего, то ни при каких условиях, ни при каких обстоятельствах, даже если вам не нравятся его моральные качества, никто не вправе оскорблять человека. Я вместо вас извиняюсь перед тем, кого вы имели в виду, и считаю, что на этом инцидент исчерпан», — сказал Хабиров Афзалову.

Ранее Афзалов раскритиковал участников и организаторов схода граждан, записавших видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на «экологическую катастрофу» из-за превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) диоксида серы в городе.

«Митинг в выходной — это было вообще не правильно. Собирают петиции, пишут. Это нормально что ли?» — возмутился он на встрече с горожанами.

По мнению Афзалова, сход организовали «непонятные люди, не имеющие отношения к Сибаю», а целью обращения была попытка сделать «имидж и пиар-кампанию» и «заработать на этом». Он также добавил, что один из участников обращения «живет в Баймаке, регулярно избивает свою жену» и «имеет пять судимостей».

«И вот такой, извините за выражение, козел стоит у меня на площади, на нашей сибайской площади, и готовит обращение к главному человеку нашей страны. Я понимаю, если бы был уважаемый человек, а тут какой-то непонятный экскремент вышел и такое делает», — сказал Афзалов.

Жители Сибая начали жаловаться на недомогание из-за запаха серы и смога в воздухе в ноябре прошлого года. Из-за загрязнения воздуха гражданам начали бесплатно раздавать в аптеках защитные маски при предъявлении паспорта с местной пропиской.

Прокуратура Башкортостана 18 января возбудила уголовное дело о загрязнении атмосферы (ч. 1 ст. 251 УК). Причиной загазованности воздуха стало скопление дыма от загрязняющих веществ, который выделялись при окислении в неэксплуатируемом карьере по добыче медной руды.

8 февраля власти Сибая сообщили о начале затопления нерабочего карьера. Работы планируют завершить в конце марта.