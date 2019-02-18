Власти Петербурга согласовали акцию памяти Бориса Немцова

Митинг пройдет в воскресенье, 24 февраля, на площади у Финляндского вокзала. Это одна из площадок, на которой настаивал оргкомитет мероприятия.

Ранее организаторы акции заявляли об отказе Смольного выдать согласование на проведение мероприятия в центре города, – чиновники предлагали участникам переместиться в Полюстровский парк. В ответ оргкомитет, состоящий из депутатов петербургского парламента и политических активистов, направил властям города встречное обращение, предложив три площадки на выбор.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в Москве. Мероприятия памяти политика ежегодно проходят в городах России. Проблемы с согласованием акции в Петербурге в этом году возникли впервые.