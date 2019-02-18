ТАСС сообщил о задержании в Москве школьника, на спор ударившего сотрудника МВД

В Москве задержали школьника, который на спор ударил сотрудника МВД на Манежной площади и попытался скрыться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Командир одной из рот 2-го Оперативного полка ГУ МВД по Москве находился на Манежной площади в связи с выполнением своих служебных обязанностей. В какой-то момент он почувствовал сильный удар в область спины. Обернувшись, сотрудник полиции увидел своего обидчика, который пытается скрыться, но его задержали коллеги полицейского», — рассказал собеседник агентства.

По подозрению в причастности к произошедшему задержаны еще двое молодых людей, которые, как утверждает источник ТАСС, учатся в школе №629 на Варшавском шоссе.

По словам собеседника агенства, одиннадцатиклассник проиграл друзьям спор и «сделал все согласно договоренности с другими подростками».

Следственный комитет проводит проверку по факту применения насилия к полицейскому. В отношении родителей школьников составили протоколы по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителем обязанностей по воспитании несовершеннолетнего), рассказал источник агенства.