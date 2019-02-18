«Коммерсант»: поправки к газовой директиве ЕС оставят «Северный поток-2» наполовину загруженным

Согласованные руководством Евросоюза поправки в Газовую директиву приведут к тому, что газопровод «Северный поток-2» будет загружен лишь наполовину, утверждают источники «Коммерсанта».

Поправки распространяют действие европейского законодательства на трубы из третьих стран, и руководству «Северного потока-2» придется дать доступ к его мощностям еще одной организации. Однако это невозможно, поскольку оператор строительства, «Газпром», является единственной компанией, имеющей право на экспорт газа.

Как и в случае с газопроводом Opal (сухопутное продолжение первого «Северного потока»), Еврокомиссия может запретить «Газпрому» использовать «Северный поток-2» больше чем наполовину, оставив мощности для потенциальных «третьих лиц».

Согласно предложенным Германией изменениям к поправкам, вести переговоры о применении директивы может та страна, где находится первый пункт соединения с газопроводом из третьей страны, то есть Германия. Как отмечает «Коммерсант», она может заключить с Россией межправительственное соглашение. Однако его должна согласовать Еврокомиссия, которая может запрашивать у обеих сторон дополнительную информацию, затягивая переговоры.

Напомним, поправки в газовую директиву, которые запретят операторам газопровод в страны ЕС также быть поставщиками газа, иницировала Еврокомиссия в 2017 году. О согласовании поправок Советом Евросоюза и Европарламентом стало известно 13 февраля. Германия, как писало Reuters, просила у представителей других стран выступить против изменений, а после договорилась об их смягчении.

Строительство газопровода «Северный поток-2» протяженностью более 1200 км ведется по дну Балтийского моря и будет проводиться рядом с действующим газопроводом «Северный поток». Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиардов евро. Поскольку и оператором, и будущим поставщиком является российский «Газпром», поправки Еврокомиссии усложнят ему работу.