«Общественный вердикт»: в Ярославле задержали бывшего начальника ИК-1 по делу о пытках заключенных

В Ярославле задержали бывшего начальника исправительной колонии №1 Дмитрия Николаева в связи с расследованием уголовных дел о пытках заключенных. Об этом сообщает фонд «Общественный вердикт».

«Руководство колонии не просто было в курсе произошедшего, а исходя из показаний сотрудников ФСИН, имеющихся в распоряжении следствия и защиты потерпевших, именно руководители колонии санкционировали пытки», — говорится в сообщении.

Ранее арестованные по делу о пытках сотрудники ИК-1 рассказали, что Николаев в июне 2017 года поручил провести «воспитательную работу» с заключенным Евгением Макаровым под видеозапись.

«Во время нанесения ударов у одного из сотрудников — Драчева С. П. — на груди был закреплен переносной видеорегистратор. Видеозапись была включена, потому что Николаев Д. А. дал указание проводить «воспитательную работу» под видеозапись, чтобы проверить выполнение его указаний. <…> Далее видеозапись с видеорегистратора, на которой зафиксировано применение насилия в отношении Макарова Е. А., была мной перекопирована на флешку. Эту флешку с видеозаписью я отнес в кабинет Михайлова И. В., где передал ему, и там же данную видеозапись просматривал Николаев», — сказал старший инспектор отдела безопасности Яблоков во время дачи показаний.

Напомним, 20 июля прошлого года «Новая газета» опубликовала видеозапись пытки заключенного ИК-1 Евгения Макарова, датированную 2017 годом. На видео мужчины в форме несколько минут по очереди бьют осужденного дубинками и кулаками по ногам, а также льют ему на голову воду из ведра. Ранее сообщения о пытках проверяли правоохранительные органы, однако в возбуждении уголовного дела было отказано.

3 августа прошлого года «Новая газета» опубликовала еще одно свидетельство пыток в ярославской ИК-1. На видеозаписи, предположительно сделанной в конце 2016 года, те же сотрудники ФСИН, который пытали Макарова, заставляют заключенных бегать по коридору и бьют их руками и дубинками.

Следственный комитет России по факту обоих инцидентов возбудил уголовные дела о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК), которые позднее объединили в одно производство. По делу проходят 15 бывших сотрудников ФСИН, 14 из них находятся под арестом, один – под домашним арестом.