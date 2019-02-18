Созданному по просьбе Путина детскому учебному центру разрешили торговлю спиртным

Департамент потребительской сферы Краснодарского края 14 февраля выдал право на торговлю спиртным фонду «Талант и успех». На информацию об этом в системе «СПАРК-Интерфакс» обратило внимание издание «МБХ-Медиа».

Фонд в 2014 году по просьбе президента Владимира Путина создал в Сочи детский учебный центр «Сириус». Попечительский совет школы возглавляет президент России Владимир Путин.

Туда также входят экс-министр образования Андрей Фурсенко, руководитель администрации президента Антон Вайно, вице-премьеры Татьяна Голикова и Ольга Голодец, а также виолончелист и фигурант «Панамского архива» Сергей Ролдугин. Ролдугин также значится в числе учредителей фонда «Талант и успех».

Осенью прошлого года РБК отмечал, что «Талант и успех» в следующие три года получит из бюджета 6,35 млрд рублей для создания в 35 регионах «центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи». Ожидается, что их ежегодный охват составит 24,5 тыс. человек.

По данным Минюста, в 2015 году фонд отчитался в Минюст о 9,76 млрд рублей расходов (почти все средства — негосударственные). В 2016 году расходы снизились до 2,44 млрд после чего Путин раскритиковал фонд за недостаточное использование выделяемых средств. В период с 2015 по 2018 годы фонду в общей сложности выделили из бюджета около 5 млрд рублей.