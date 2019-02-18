Третьяковка заключила с Росгвардией дополнительный контракт на охрану после кражи картины Куинджи

Третьяковская галерея подписала с Росгвардией контракт на миллион рублей об усилении охраны на новой выставке Ильи Репина. Об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе музея.

Решение приняли после кражи картины художника Архипа Куинджи. Сотрудники ведомства после инцидента отмечали, что Росгвардия занимается охраной только на входах в галерею, а на выходе дежурит служба безопасности музея. Усиление охраны произойдет за счет установки сотрудников Росгвардии на выходе, говорил ранее представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Всего на охрану Третьяковская галерея ежегодно платит Росгвардии около 16 млн рублей в год, за 2017 и 2018 годы музей заплатил ведомству за охрану 32 млн рублей. Как отмечал Life.ru, за эти деньги сотрудники ведомства круглосуточно дежурят на 16 постах в 15 из 25 зданий музея.

Напомним, картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» украли 27 января из Инженерного корпуса Третьяковской галереи. Подозреваемого в позищении, крымского бизнесмена Дениса Чуприкова, задержали на следующий день в Подмосковье. Сейчас он находится в СИЗО, 18 февраля Мосгорсуд оставил в силе решение о его аресте. На заседании он заявил, что этим поступком хотел привлечь к себе внимание.