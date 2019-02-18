Жителя Нижегородской области арестовали за распространение литературы «Свидетелей Иеговы»

В городе Выкса Нижегородской области на семь суток арестовали местного жителя по обвинению в хранении и распространении литературы «Свидетелей Иеговы» (признана в России экстремистской организацией). Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Нижегородской области.

На мужчину 1992 года рождения составили протокол по статье 20.29 КоАП за то, что он хранил и распространял материалы, включенные в федеральный список экстремистских материалов по решению Ростовского областного суда от 11 сентября 2009 года.

В феврале суд в Орле приговорил к шести годам колонии общего режима лидера местной общины «Свидетелей Иеговы» Денниса Кристенсена по обвинению в организации деятельности объединения, признанного судом экстремистским (ч. 1 ст. 282.2 УК). Кристенсен является гражданином Дании. Евросоюз призвал его освободить, а также прекратить уголовное преследование членов организации в России.

Напомним, что весной 2017 года Министерство юстиции России признало «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией, около ее 100 материалов внесли в федеральный список запрещенных публикаций. Позднее суд постановил ликвидировать организацию и около 400 ее региональных отделений, а имущество передать в собственность государства.