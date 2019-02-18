Росстат заявил о снижении в январе на 19% цен производителей на бензин

Росстат зафиксировал снижение цен производителей нефтепродуктов в январе: бензин подешевел на 19,1%, а дизельное топливо — на 9,2%. Об этом говорится в сообщении ведомства. При этом цены в рознице в январе росли.

В обрабатывающих производствах снижение цен зафиксировали также на сжиженные пропан и бутан (17,2%), судовое топливо (9,3%) и реактивное топливо (6,2%). Потребительские цены в январе увеличились: бензин подорожал на 0,8%, дизельное топливо — более чем на 1%.

За 2018 год цены производителей на бензин выросли на 11,2%, на дизтопливо — на 29,8%. Однако в декабре, как и в январе, они упали: бензин по сравнению с ноябрем подешевел на 15,4%, а дизтопливо — на 4%. На колонках за год, по данным Росстата, бензин стал дороже на 9,4%, при этом в декабре средняя стоимость топлива снизилась на 0,1%.

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Напомним, после роста цен на бензин весной прошлого года правительство с июня уменьшило акцизы на бензин и дизель, а также договорилось с крупнейшими нефтяными компаниями о заморозке цен их на колонках. Они согласились держать розничные цены на уровне конца мая прошлого года, а с 2019 года им разрешили корректировать цены в пределах размера инфляции.