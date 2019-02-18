СК назвал семье Анны Политковской фамилию следователя, ведущего дело заказчика ее убийства

Фото из архива семьи Анны Политковской

Следственный комитет России уведомил семью обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской о том, что срок предварительного следствия по уголовному делу о ее убийстве (в части заказчиков) продлен на 150 месяцев. Отсчитывать эти 150 месяцев нужно со дня убийства 7 октября 2006 г. — то есть срок истекает 7 апреля 2019 года.

Соответствующее письмо, датированное концом декабря 2018 года, дошло потерпевшим по почте только сейчас.

Напомним, дело в отношении заказчиков убийства обозревателя «Новой», застреленной в собственном подъезде на Лесной улице в Москве, уже несколько лет назад СК выделил в отдельное производство. В 2015 году следователь Петрос Гарибян, который с 2006 года вел это дело, ушел на пенсию. Ни на каком государственном контроле расследование по заказчикам не стояло и не стоит.

До недавнего времени потерпевших и их адвокатов не информировали ни о составе следственной группы, ни о проведенных следственных действиях. Близким Анны Политковской не была известна даже фамилия следователя.

У родных и коллег обозревателя «Новой» были сомнения, что вообще существует следственная группа, занимающаяся поиском заказчика.

И вот Следственный комитет неожиданно решил проинформировать потерпевших о ходе следствия письмом, из которого наконец стала известна хотя бы фамилия следователя, который вроде как ищет заказчика убийства.

Это старший следователь по особо важным делам Главного следственного управления СК Солонкин С. А., про которого известно, что в 2016 году он трудился в Следственном отделе в Павловском Посаде и был признан лучшим следователем Подмосковья за тот год.

Нпомним, организаторов и исполнителей убийства уже приговорили.

В 2012 году бывшего милиционера Дмитрия Павлюченкова, признавшего вину в организации убийства Политковской, — к 11 годам колонии. Спустя два года в 2014 году Мосгорсуд приговорил чеченцев Рустама Махмудова и Лом-Али Гайтукаева к пожизненному лишению свободы, признав первого исполнителем, а второго — еще одним организатором убийства. Еще трое мужчин, которые были посредниками в организации преступления, — Сергей Хаджикурбанов, Ибрагим и Джабраил Махмудовы — приговорены к 20, 12 и 14 годам колонии соответственно.

В июле 2018 года Европейский суд по правам человека признал, что расследование убийства обозревателя «Новой» не было эффективным: следствие за 12 лет не установило заказчика и не предприняло достаточных мер для всестороннего и эффективного расследования преступления. Суд подчеркнул, что хотя по итогам расследования в России были осуждены исполнители и организаторы, однако «российские власти не предприняли адекватные следственные действия, чтобы найти человека или лиц, которые заказали и заплатили за это убийство». Суд напомнил, что российские власти придерживались одной версии: убийство журналиста заказал проживавший в Лондоне Борис Березовский, но «не предоставили никаких документальных свидетельств этому».

ЕСПЧ рекомендовал властям России изучить утверждения заявителей о том, что к убийству могут быть причастны должностные лица ФСБ или представители чеченской администрации.

Детям Анны Политковской — Вере и Илье — Страсбург присудил компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч евро.