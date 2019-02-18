Путин включил врио губернатора Петербурга Беглова в состав Совета безопасности

Президент России Владимир Путин подписал указ о включении временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в Совет безопасности России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Указ вступил в силу в день подписания — 18 февраля.

До назначения врио губернатора Беглов входил в состав Совбеза в качестве полпреда президентав Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). Его заменил новый полпред Александр Гуцан. Беглов же занял место губернатора Петербурга Георгия Полтавченко в начале октября.

В состав Совета безопасности, который возглавляет президент России Владимир Путин, входят 11 постоянных и 19 непостоянных членов.