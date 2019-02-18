Заявитель по делу Baring Vostok рассказал о своих претензиях к основателю фонда

Член совета директоров и акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов рассказал, что уголовное преследование основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви не связано с конфликтом между акционерами банка, сообщают «Ведомости».

По словам Юсупова, в уставе люксембургской компании International Financial Technology Group S.C.A. (IFTG) говорилось об ограничениях по дивидендным выплатам и выплатам по ликвидации компании, но этот документ не представили при согласовании сделки между Первым коллекторским бюро (ПКБ) и банком «Восточный». Акционер отметил, что, в частности, лимит по дивидендам составлял несколько тысяч долларов.

По условиям сделки банк получил почти 60% акций IFTG, взамен организация отказалась от требования по взысканию с ПКБ кредитов на сумму 2,5 млрд рублей, отметил Юсупов.

Юсупов рассказал, что банку «Восточный» стало известно об ограничениях весной 2018 года, после сделки. Департамент внутреннего аудита организации провел расследование, затем Юсупов обратился в полицию.

Сам Калви ранее заявлял, что причиной его ареста является крупный конфликт между акционерами «Восточного».

Напомним, основателя Baring Vostok арестовали в Москве 16 февраля по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). До этого под стражу были взяты также его партнеры Филипп Дельпаль, Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, а также гендиректор «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров и советник главы правления Норвик Банка Алексей Кордичев.

Следствие считает, что в феврале 2017 года Калви убедил акционера банка «Восточный» принять у ПКБ акции компании International Financial Technology Group в счет долга на 2,5 млрд рублей. Калви, Дельпаль, Абгарян и ряд неустановленных лиц якобы предоставили ложный отчет, в котором рыночная цена акций была завышена. Показания на сотрудников Baring Vostok дал Юсупов.

Калви отрицает свою вину в хищении денег и считает обвинения «неправдой». Baring Vostok подал иск в лондонский арбитражный суд против Юсупова и совладельца банка Артема Аветисяна. В защиту Калви выступили глава Сбербанка Герман Греф, политики Борис Титов и Анатолий Чубайс.