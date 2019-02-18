В Челябинске активиста «Открытой России» оштрафовали за проведение лекции «Как лайкать мемы и не сесть в тюрьму»

Мировой судья судебного участка №1 Центрального района Челябинска оштрафовал на 10 тысяч рублей активиста «Открытой России» Дениса Ибрагимова за проведение лекции «Как лайкать мемы и не сесть в тюрьму». Об этом сообщает «Медиазона».

Его признали виновным в сотрудничестве с «нежелательной организацией» (статья 20.33 КоАП).

По словам Ибрагимова, правозащитный вебинар по теме частичной декриминализации ст. 282 УК, который проводился совместно с координатором «Правозащиты Открытки» Полиной Немировской, был доступен для всех желающих.

«[Этим] воспользовались сотрудники правоохранительных органов, прислав „для практики“ студентов первого курса юридического факультета, которые впоследствии дали показания против „организатора мероприятия“. Об этом стало известно при ознакомлении с материалами дела», — сообщил активист.

В апреле 2017 года Генпрокуратура признала нежелательными две связанные с Михаилом Ходорковским организации, зарегистрированные в Великобритании. В «Открытой России» отмечали, что не имеют отношения к британским организациям, поскольку российское движение не зарегистрировано и действует только на территории России.

В Генпрокуратура также говорили о том, что запрет не повлияет на работу движения в России. Однако в январе этого года против члена «Открытой России» Анастассии Шевченко было возбуждено первое в России уголовное дело по ст. 284.1 УК (участие в «нежелательной организации»).

21 января у нее и еще нескольких активистов в Ростове-на-Дону и Татарстане прошли обыски, а 23 января ее поместили ее под домашний арест. 30 января Шевченко предъявили официальное обвинение. В тот же день ее старшая дочь попала в реанимацию с обструктивным бронхитом, на следующий день она скончалась.