В российских городах прошла новая волна сообщений о минировании. В Петербурге эвакуировали штаб-квартиру «ВКонтакте» и все «Макдональдсы»

В десяти российских городах прошли эвакуации из-за угроз о минировании зданий, работу временно приостановили десятки государственных учреждений и торговых центров, сообщают РИА Новости и ТАСС. В Петербурге эвакуировали посетителей всех 79 ресторанов «Макдональдс» и сотрудников штаб-квартиры соцсети «ВКонтакте» в доме Зингера, отмечает Фонтанка.

Всего в Санкт-Петербурге проверки затронули более 200 объектов. Сообщения об угрозе взрыва пришли в Русский музей, Мариинский театр и Аничков дворец, а также в дом Зингера, где расположены «Дом книги», офис «Вконтакте». Также эвакуировали около 20 торговых центров, причем, как отмечает «Фонтанка», ряд из них эвакуировали по нескольку раз — «Академ-парк» дважды, а «Европолис» четыре раза.

В городе были эвакуированы все посетители ресторанов сетей «Макдоналдс» и KFC: поскольку угроза о взрыве в одном из заведений пришла в главные офисы сетей, им пришлось проверять все свои торговые точки. Такая же ситуация произошла с магазинами «Ленты» и «Окей».

Угрозы пришли в 36 школ в 9 районах города, а также около десятка больниц, в том числе вторую городскую больницу в Учебном переулке, Покровскую больницу на Васильевском острове и клинику им. Э. Э. Эйхвальда. Сообщения о «минировании» к вечеру не закончились: одно из последних пришло в 18:30 в Реабилитационный центр НМИЦ им. Алмазова на улице Пархоменко.

Анонимным сообщениям не удалось сорвать хоккейный матч СКА и ярославского «Локомотива»: эвакуация, согласно сообщения пользователей соцсетей, началась в 16:50 мск, однако матч начался по расписанию — в 19:30.

В Москве эвакуировали корпус школы №627 на Дубининской улице, школы №1288 на Авиамоторной и №1164, а также детский сад на Полтавской улице. Из-за анонимных угроз на улицу также вывели более полутора тысяч посетителей торгового центра «Леруа Мерлен» и офисного центра на улице Берзарина.

В Нижнем Новгороде сообщения о минировании пришли в два крупных торговых центра, «Рио» и «Республику», региональное управление Роспотребнадзора, а также диагностический центра на площади Горького, больницу им. Семашко и еще 2 медучреждения.

В Ростове-на-Дону эвакуировали учеников восьми школ, в Омске — двух, в Перми проверки прошли в гимназии №17, в Казани и Екатеринбурге — в трех торговых центрах, еще по одному торговому центру проверили в Ярославле и Ульяновске.

Напомним, ранее массовые эвакуации проходили 15 и 16 февраля, а также 5 февраля. Как и сейчас, основным источником информации о «минировании» зданий стали электронные письма с угрозами. Так, 5 февраля эвакуации затронули более 20 тысяч человек из почти 90 зданий, в том числе ЦУМа, РГГУ и МГТУ им. Баумана.

Подобная волна эвакуаций проходила осенью 2017 года. Тогда в течении месяца были заминированы 2460 объектов в 170 городах России, а количество эвакуированных превысило 1 млн человек. Сообщения о «минировании» приходили в качестве анонимных телефонных звонков. По мнению ФСБ, в 2017 году в одной Москве ущерб составил 150 миллионов рублей.

Дарья Козлова — специально для «Новой»