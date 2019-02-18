Семь депутатов британского парламента объявили о выходе из Лейбористской партии

Семь депутатов Лейбористской партии Великобритании объявили о своем уходе из-за несогласия с ее лидером Джереми Корбином, сообщает «Би-би-си».

Как отмечает издание, депутатов Криса Лесли, Лусиану Бергер, Анджелу Смит, Гэвина Шекера, Чука Умунна, Майка Гейпса и Энн Коффи не устраивает подход к Brexit и антисемитизм лейбористов. В частности, Бергер заявила, что партия стала институционально антисемитской, и ей «неловко и стыдно» оставаться.

«Би-би-си» уточняет, что депутаты останутся в парламенте в составе Независимой группы.

Корбин заявил, что «разочарован» тем, что депутаты не смогли продолжить свою работу в партии и отметил, что ее политика «вдохновила миллионы» на выборах 2017 года.

В январе Корбин внес в парламент предложение о выражении недоверия правительству Британии после того, как парламентарии проголосовали против предложенного премьер-министром Терезой Мэй соглашения о Brexit. Однако британский парламент выразил правительству доверие.

Напомним, 23 июня 2016 года в Великобритании прошел референдум о выходе страны из Евросоюза. Более половины его участников (почти 52%) проголосовали «за» выход. В конце марта 2017 года началась официальная процедура Brexit.

Предлагаемый парламентариям проект соглашения по Brexit был утвержден британским правительством 14 ноября прошлого года, а затем его поддержали страны ЕС. После его обсуждений в правительстве в отставку ушли несколько несогласных министров.