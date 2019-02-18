Суд в Иркутске признал местную жительницу виновной в смерти ее четырехмесячной дочери с ВИЧ-инфекцией

Ленинский районный суд Иркутска признал местную жительницу виновной в смерти четырехмесячной дочери с ВИЧ-инфекцией, сообщает «Тайга.Инфо».

Издание отмечает, что дело было возбуждено в прошлом году по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК ). По информации издания, женщина с ВИЧ-инфекцией отказывалась лечить ребенка.

«Тайга.Инфо» рассказывает, что во время схваток врачи провели ей тест на ВИЧ, который оказался положительным, до этого ей предлагали пройти профилактическую терапию, чтобы ребенок родился здоровым. Сотрудники роддома подавали иск, в котором содержалось требование начать лечить ребенка, но суд проиграли. «Тайга.инфо» отмечает, что диагноз на тот момент у ребенка не был подтвержден.

Затем медики подавали гражданский иск о защите прав несовершеннолетнего, но суд решил, что интересы ребенка нужно отстаивать в административном порядке, и производство по делу было прекращено.

После этого, сообщает «Тайга.Инфо», в начале 2018 года девочка попала в больницу с пневмоцистной пневмонией, она впала в кому, врачебный консилиум диагностировал у нее конечную стадию пневномии. Специалисты пришли к выводу, что если бы мать во время беременности не отказалась от лечения, ребенок мог бы родиться здоровым. Девочка скончалась спустя 2,5 недели, ей было четыре месяца.

Уголовное дело, как сообщает «Тайга.Инфо», возбудил СК по Иркутской области в апреле 2018 года, суд начал его рассматривать 26 декабря. Женщину приговорили к году исправительных работ с удержанием 10% от зарплаты в пользу государства.

«Тайга.Инфо» отмечает, что в октябре 2017 года Братский районный суд обязал женщину, которая не признавала существование ВИЧ, проводить терапию своему сыну, подобное решение было вынесено и судом в Тулуне в августе прошлого года.

В ноябре 2018 года Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) и Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признали Россию лидером среди стран Европы по темпам распространения ВИЧ за 2017 год. Согласно докладу, в общей сложности зафиксировали около 160 тысяч новых случаев ВИЧ: 130 тысяч в Восточной Европе, при этом в России обнаружено 104 тысячи больных.

В Минздраве, как сообщал ТАСС, информацию ВОЗ о ВИЧ-инфицированных опровергли.