Кудрин назвал ситуацию с арестом основателя Baring Vostok «чрезвычайной для экономики»

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин считает, что ситуация с арестом основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майклом Калви является «чрезвычайной для экономики», об этом он написал в своем твиттере.

Услышал, что я поручился за Калви. Пока еще нет. Другие уважаемые люди уже предложили поручительство. Но хочу обратить внимание, что явно не выполняется установка Президента не арестовывать по экономическим составам. Оцениваю эту конкретную ситуацию как чрезвычайную для экономики — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) February 18, 2019

Кудрин отметил, что не выполняется установка президента России по запрету на арест, если преступление совершено по экономическому составу. Он сообщил, что не поручился за Калви, но «другие уважаемые люди уже предложили поручительство».

Напомним, основателя Baring Vostok арестовали в Москве 16 февраля по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). До этого под стражу были взяты также его партнеры Филипп Дельпаль, Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, а также гендиректор «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров и советник главы правления Норвик Банка Алексей Кордичев.

Следствие считает, что в феврале 2017 года Калви убедил акционера банка «Восточный» принять у ПКБ акции компании International Financial Technology Group в счет долга на 2,5 млрд рублей. Калви, Дельпаль, Абгарян и ряд неустановленных лиц якобы предоставили ложный отчет, в котором рыночная цена акций была завышена.

Калви отрицает свою вину в хищении денег и считает обвинения «неправдой». Он рассказал, что причиной его ареста является конфликт между акционерами «Восточного», но акционер банка Шерзод Юсупов, выступающий заявителем по делу, сказал, что это не соответствует действительности. В защиту Калви выступили глава Сбербанка Герман Греф, политики Борис Титов и Анатолий Чубайс.