Мосгорсуд вернул координатору «Левого фронта» арестованные по «болотному делу» машину и 142 тыс. рублей

Мосгорсуд частично удовлетворил ходатайство координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова о снятии ареста с его имущества, сообщает РБК.

«Арест снят с автомобиля и денежных средств (142 тыс. рублей)», — пояснили изданию в пресс-службе суда, и добавили, что 12,9 тыс. рублей оставили под арестом.

Удальцов подтвердил РБК информацию о частичном снятии ареста с имущества: «Все основания к этому были, сроки давности прошли. Ведь это имущество арестовывалось с целью обеспечения возможных гражданских исков. Я надеюсь, что процесс получения в реальной жизни не затянется, правда, сложно сказать, что с машиной за семь лет случилось», — сообщил изданию Удальцов.

Имущество координатора «Левого фронта» было арестовано по «болотному делу», возбужденному из-за несогласованной акции на Болотной площади в Москве. Она прошла 6 мая 2012 года. Как отмечает РБК, уголовное дело было возбуждено еще против 30 человек.

Удальцова и его сторонника Леонид Развозжаева признали виновными в организации массовых беспорядков в мае 2012 года на Болотной площади. Суд приговорил их к 4,5 годам колонии, Удальцов вышел на свободу в августе 2017 года, Развозжаев – в апреле.