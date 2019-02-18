Суд отпустил под домашний арест до апреля руководителя Свердловской железной дороги
Свердловский областной суд смягчил меру пресечения начальнику Свердловской железной дороги Алексею Миронову, который обвиняется во взяточничестве, сообщает Интерфакс.
«Отпустили под домашний арест до 12 апреля», — сказал агентству адвокат Миронова Сергей Колосовский.
Алексея Миронова арестовали на два месяца по обвинению в получении взятки по ч. 5 ст. 290 УК 14 декабря прошлого года. 8 февраля Миронову продлили арест до 12 апреля, но его защита обжаловала это решение суда.
Znak.com со ссылкой на источники сообщал, что против начальника Миронова возбудили еще одно уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК). В деле о взятке, отмечало издание, речь идет о сумме в размере 725 тысяч рублей, которые, по информации Znak.com, были переданы за покровительство при распределении контрактов РЖД.