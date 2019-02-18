Кадыров назначил и.о. главы Чечни перед визитом в ОАЭ

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил исполняющим обязанности на эту должность председателя правительства республики Муслима Хучиева, соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте главы Чечни 13 февраля.

В документе сказано, что Хучиев назначен и.о. руководителя республики на время «временной нетрудоспособности» Кадырова.

17 и 18 февраля на странице Кадырова «ВКонтакте» появлялись посты о его рабочей поездке в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). «В ходе визита рабочие встречи с высшими должностными лицами страны, будут обсуждены вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружеских отношений между ОАЭ и Чеченской Республикой, имеющих важное значение в целом для взаимовыгодных связей между ОАЭ и Россией», — говорится в одном из сообщений.

На своей странице «ВКонтакте» Кадыров также сообщал, что Фонд развития Абу-Даби изучает вопрос о вложении 50 млн долларов в строительство аэропорта в Грозном.