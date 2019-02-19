В Челябинске пришли с обыском к противнице Томинского ГОКа

В Челябинской области пришли с обыском к Ольге Яковец, участнице движения «Стоп ГОК», выступающего против строительства Томинского горно-обогатительного комбината. Об этом рассказала «ОВД-Инфо» другая активистка «Стоп ГОКа», а также сообщается на странице движения в фейсбуке.

По словам собеседницы «ОВД-Инфо», в чатах участников «Стоп ГОКа» пишут, что в доме у Яковец находятся 30 сотрудников ОМОН.

«Она пожилая женщина, ближе к 60. Вчера ей вызывали скорую. Сегодня идет суд о запрете Томинского ГОКа. Все юристы наши в суде. Они не могут к ней подъехать», — рассказала активистка.

Она добавила, что пока неизвестно, в рамках какого дела проходит обыск.

Напомним, челябинские активисты, в том числе движение «Стоп ГОК», выступают против строительства Томинского горно-обогатительного комбината «Русской медной компанией» на расстоянии 12 километров от Челябинска.

Активисты считают, что предприятие может стать источником опасных выбросов и загрязнения единственного безальтернативного источника питьевой воды для Челябинска — Шершневского водохранилища.

На социальный протест в Челябинске обратил внимание президент Владимир Путин: в ноябре 2017 года он лично позвонил активистам движения «Стоп ГОК» и сказал, что «разделяет озабоченность» жителей Челябинска по поводу строительства Томинского ГОКа.

В декабре стало известно, что на лидера «Стоп ГОК» Василия Московца завели уголовное дело, его обвинили в подстрекательстве к поджогу бревен у ГОКа (ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 213 УК).