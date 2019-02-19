Устроивший пикет на Красной площади рабочий уральского завода рассказал об угрозе увольнения

Обновлено Редакция «Новой газеты» приносит извинения читателям. Ранее в материале говорилось, что Корелина уволили с работы, но его только уведомили о решении расторгнуть трудовой договор.

Рабочего завода «Форэс» из города Сухой Лог Свердловской области Рустама Корелина, который провел пикет на Красной площади, уведомили о решении расторгнуть трудовой договор. Об этом он сообщил «Новой газете».

По словам Корелина, с ним собираются расторгнуть договор на основании статьи 81 Трудового кодекса (неоднократное неисполнение трудовых обязанностей работником без уважительных причин).

«Решение (о расторжении трудового договора — прим.) было принято в то время, когда я находился в учебном отпуске. Якобы за время работы я допустил три проступка: первый — опоздал на работу на полчаса. Такой эпизод действительно был: правда, он был связан с тем, что сломалась машина, на которой мы ездим на завод. Второй проступок — в том, что я снимал на телефон разговор с начальником смены. О съемке он знал. Третий — в том, что в одну из смен в конце января мы выпустили пропанты не той фракции, которая требовалась. За это отчитали всю смену», — пояснил Корелин.

По словам председателя первичного профсоюза завода «Форэс» Дмитрия Дудырина, «совершенно очевидно», что решение об увольнении связано не с плохой работой Корелина, а с его активной гражданской позицией.

«Я не считаю, что те проступки, которые ему вменяет руководство завода, являются проступками. Даже с точки зрения закона. Да, было опоздание. Но о нем за полчаса был предупрежден мастер смены. <...> Там же не только Корелин опоздал, но и еще три человека. Кроме того, линия, на которой работает Рустам, стабильно выдает бракованный продукт. Я об этом руководству завода говорю уже не первый месяц. Попыток исправить ситуацию они не предпринимают, а как повод уволить человека — используют», — сказал он.

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17 и 18 января Рустам Корелин провел одиночные пикеты у Белого дома и Кремля. Он стоял с плакатом: «Я работаю шихтовщиком на вредном производстве в г. Сухой Лог. Моя зарплата — всего 25 тысяч рублей. Это несправедливо!!!». Во время пикета на Красной площади Корелина задержала полиция. Рабочий заявил, что не знал о запрете проводить публичные акции у Кремля.

31 января Тверской районный суд Москвы оштрафовал Корелина на 10 тысяч рублей за несогласованную акцию на Красной площади.

Помимо повышения зарплат Корелин и другие участники профсоюза на заводе «Форэс» требуют ввести на предприятии так называемые вредные списки (позволяют раньше выходить на пенсию) и доплачивать за вредные условия работы.