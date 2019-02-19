Главу подмосковного города Дзержинский задержали по подозрению в получении взятки

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении временно исполняющего обязанности главы подмосковного города Дзержинский Сергея Грибинюченко, которого подозревают в получении взятки в размере 20 тысяч долларов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, взятку Грибинюченко получил 18 февраля на парковке у торгового центра от человека, действовавшего под контролем правоохранительных органов.

«Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за общее покровительство одной из частных компаний при исполнении муниципальных контрактов, заключенных с администрацией Пушкинского муниципального района Московской области. После получения незаконного денежного вознаграждения должностное лицо было задержано следователями», — говорится в сообщении.

На чиновника завели дело о получении взятки в особо крупном размере по части 6 статьи 290 УК РФ. Ему грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

Грибинюченко временно возглавил Дзержинский 25 января. До этого он был главой Пушинского района Подмосковья.