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Главу подмосковного города Дзержинский задержали по подозрению в получении взятки

Общество

 

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении временно исполняющего обязанности главы подмосковного города Дзержинский Сергея Грибинюченко, которого подозревают в получении взятки в размере 20 тысяч долларов. Об этом сообщается на сайте ведомства. 

По данным следствия, взятку Грибинюченко получил 18 февраля на парковке у торгового центра от человека, действовавшего под контролем правоохранительных органов.

«Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за общее покровительство одной из частных компаний при исполнении муниципальных контрактов, заключенных с администрацией Пушкинского муниципального района Московской области. После получения незаконного денежного вознаграждения должностное лицо было задержано следователями», — говорится в сообщении. 

На чиновника завели дело о получении взятки в особо крупном размере по части 6 статьи 290 УК РФ. Ему грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

Грибинюченко временно возглавил Дзержинский 25 января.  До этого он был главой Пушинского района Подмосковья.

Теги:
взятки, nt
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