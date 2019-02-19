Коалиция из 16 штатов подала в суд на Трампа из-за строительства стены на границе с Мексикой

Коалиция из 16 штатов подала иск к президенту США Дональду Трампу из-за его решения ввести в стране чрезвычайное положение для получения средств на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает Reuters.

В коалицию входят такие штаты, как Калифорния, Вирджиния, Колорадо, Делавэр, Гавайи, Иллинойс, Мэн, Орегон, Мэриленд, Миннесота, Невада, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Нью-Йорк, Мичиган и Коннектикут.

Как заявил генеральный прокурор Калифорнии Ксавьер Бесерра, иск был подан, чтобы останоить злоупотребление Трампом президентской властью и не позволить ему украсть средства налогоплательщиков

Ранее иск к Трампу подала группа по защите прав потребителей Public Citizen по просьбе владельцев земель у южной границы, которые получили предупреждение, что участки стены будут построены на их владениях. Они требуют у суда признать, что Трамп превысил полномочия, и отменить решение о вводе ЧП.

Напомним, о вводе чрезвычайного положения на южной границе США президент Дональд Трамп объявил 15 февраля, объяснив это необходимостью строительства заграждений для защиты от нелегальных мигрантов и наркотрафика из Мексики. Как ранее сообщал CNN, эта мера позволит ему привлечь более 7 млрд долларов из средств, предусмотренных на другие цели.

При этом, чтобы избежать повторного частичного шатдауна правительства, Трамп согласился на подписание пакета документов о госбюджете, который не предполагает средств на стену на границе с Мексикой.