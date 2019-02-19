Минэкономразвития: сумма ущерба России от санкций составила более 6 млрд долларов

Ущерб от введенных в отношении России другими странами ограничительных мер, включая санкции, в 2018 году составил 6,3 миллиарда долларов. Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития.

Всего, по данным министерства, в отношении России введено 159 ограничительных мер 62 странами. Лидером по количеству введенных ограничений в отношении российских товаров стали страны Евросоюза (25 мер и 2,4 миллиарда долларов ущерба), далее идут Украина (22 меры и 775 миллиона долларов ущерба) и США (девять мер и 1,2 миллиарда долларов ущерба).

В список стран, нанесших ущерб российской экономике из-за введения ограничительных мер, также вошли Турция (713 миллионов долларов), Индия (377 миллионовдолларов), Иран (320 миллионов долларов), Китай (174 миллиона долларов), Мексика (120 миллионов долларов), Таиланд (102 миллиона долларов) и Белоруссия (42 миллиона долларов).

При этом, как подчеркнули Минэкономразвития, что часть мер удалось устранить.

«В 2018 году Минэкономразвития удалось устранить и либерализовать 32 торговых ограничения (в том числе угрозы их введения), оказывающих негативное влияние на доступ российских товаров на внешние рынки. По экспертным оценкам, ущерб от их действия превышал 330 миллионов долларов в год», — говорится в докладе.

Наиболее пострадала от санкций металлургическая промышленность, которая недополучила почти 4 миллиарда долларов, и сельскохозяйственная, ущерб которой оценивается почти в миллиард долларов.